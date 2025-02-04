Суд рассмотрит дело руководителей фитнес-клуба, обманувших клиентов на миллион
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора, управляющего и директора по сервису фитнес-клуба «Фитнес Сити Эталон», которые обманули более 150 клиентов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Договор аренды помещения для клуба был расторгнут, а руководители организации продолжали заключать договоры.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе столичного СК.
— Руководители заключили более 150 контрактов о посещении фитнес-центра на сумму более одного миллиона рублей. Фигуранты в действительности какие-либо условия контракта выполнять не собирались, еще 4 декабря 2023 года решением суда с организацией был расторгнут договор аренды, и фитнес-центр подлежал принудительному выселению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение подозреваемым. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее стало известно, что к концу 2024 года количество людей, занимающихся фитнесом в России, возросло до 7,1 миллиона. Это значительно больше по сравнению с 6,8 миллиона в 2023 году.