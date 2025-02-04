Суд рассмотрит дело руководителей фитнес-клуба, обманувших клиентов на миллион

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора, управляющего и директора по сервису фитнес-клуба «Фитнес Сити Эталон», которые обманули более 150 клиентов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Договор аренды помещения для клуба был расторгнут, а руководители организации продолжали заключать договоры.

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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Р у к о в о д и т е л и з а к л ю ч и л и б о л е е 1 5 0 к о н т р а к т о в о п о с е щ е н и и ф и т н е с - ц е н т р а н а с у м м у б о л е е о д н о г о м и л л и о н а р у б л е й . Ф и г у р а н т ы в д е й с т в и т е л ь н о с т и к а к и е - л и б о у с л о в и я к о н т р а к т а в ы п о л н я т ь н е с о б и р а л и с ь , е щ е 4 д е к а б р я 2 0 2 3 г о д а р е ш е н и е м с у д а с о р г а н и з а ц и е й б ы л р а с т о р г н у т д о г о в о р а р е н д ы , и ф и т н е с - ц е н т р п о д л е ж а л п р и н у д и т е л ь н о м у в ы с е л е н и ю . У г о л о в н о е д е л о н а п р а в л е н о в с у д д л я р а с с м о т р е н и я п о с у щ е с т в у , — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение подозреваемым. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее стало известно, что к концу 2024 года количество людей, занимающихся фитнесом в России, возросло до 7,1 миллиона. Это значительно больше по сравнению с 6,8 миллиона в 2023 году.