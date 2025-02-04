Источник RT в правоохранительных органах рассказал подробности убийства в Калининградской области семилетнего пасынка отчимом, сделавшего вид, что ребёнок пропал и он разыскивает его.

Согласно предоставленной информации, утром 3 февраля мать мальчика сообщила в полицию о его исчезновении. Утверждалось, что накануне вечером он ушёл из дома после ссоры с родителями. В поисках участвовали около 1,5 тыс. человек. Ребёнка искали в том числе волонтёры, полиция и его родители.

По данным источника RT, мать мальчика знала, что его убил отчим, но не знала, куда он спрятал тело. Как утверждает женщина, схему с якобы пропажей ребёнка придумал мужчина. Она заявила, что изображала участие в поисках, потому что боялась сожителя и чувствовала себя виноватой в смерти мальчика.

Найдено тело пропавшего в Калининградской области мальчика

Отчим ранее уже бил ребёнка и его 12-летнюю сестру, отметил источник RT. Как сообщается, перед Новым годом он сломал ей ключицу, но в больницу поехали только после праздников.

Когда стало известно, что произошло, жители города Черняховска чуть не устроили самосуд над матерью мальчика, добавил источник RT.

Ранее следователи заявили о задержании отчима пропавшего под Калининградом мальчика, так как его подозревают в убийстве семилетнего ребёнка.