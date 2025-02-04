Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области
Пятеро детей и водитель школьного автобуса пострадали в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», - пояснил губернатор.
По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На фото, приведенном Евгением Балицким, четко видно крупную надпись «дети» на автобусе и его яркий, оранжевый цвет.
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