Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

Пятеро детей и водитель школьного автобуса пострадали в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

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« В В а с и л ь е в с к о м м у н и ц и п а л ь н о м о к р у г е з а ф и к с и р о в а н а п р и ц е л ь н а я а т а к а в р а ж е с к о г о Б П Л А п о ш к о л ь н о м у а в т о б у с у . Н а д а н н ы й м о м е н т и з в е с т н о , ч т о с е р ь е з н о п о с т р а д а л в о д и т е л ь . О н н а х о д и т с я в т я ж е л о м с о с т о я н и и . Е щ е п я т ь д е т е й п о л у ч и л и о с к о л о ч н ы е р а н е н и я » , - п о я с н и л г у б е р н а т о р .

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На фото, приведенном Евгением Балицким, четко видно крупную надпись «дети» на автобусе и его яркий, оранжевый цвет.

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