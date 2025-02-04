Более 100 человек эвакуированы из-за пожара в детском саду в Приморье

Более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в Арсеньеве, где из-за короткого замыкания начался пожар. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в детском саду на улице Октябрьская. После того, как по этажам начал распространятся дым, администрация провела эвакуацию 107 человек, в том числе 89 детей.

« Н а м о м е н т п р и б ы т и я п о ж а р н ы х в п р а в о м к р ы л е з д а н и я н а п е р в о м э т а ж е т л е л а п р о в о д к а п о д о б ш и в к о й , н а б л ю д а л о с ь з а д ы м л е н и е н а п е р в о м и в т о р о м э т а ж а х . В о з г о р а н и е б ы л о л и к в и д и р о в а н о н а п л о щ а д и о к о л о т р е х к в а д р а т н ы х м е т р о в . П о г и б ш и х и п о с т р а д а в ш и х н е т » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В МЧС уточнили, что при установке домофона была повреждена электропроводка, что привело к короткому замыканию и пожару.

Ранее учащихся анапской школы эвакуировали из-за задымившегося телефона в руках у одного из детей. Сам школьник не пострадал, испортился только телефон. Этот смартфон девятиклассник получил от родителей после того, как его телефон сломался и был отдан в ремонт. Гаджет не включали два года, и это могло стать причиной задымления.