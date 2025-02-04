Более 100 человек эвакуированы из-за пожара в детском саду в Приморье
Более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в Арсеньеве, где из-за короткого замыкания начался пожар. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в детском саду на улице Октябрьская. После того, как по этажам начал распространятся дым, администрация провела эвакуацию 107 человек, в том числе 89 детей.
«На момент прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах. Возгорание было ликвидировано на площади около трех квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что при установке домофона была повреждена электропроводка, что привело к короткому замыканию и пожару.
Ранее учащихся анапской школы эвакуировали из-за задымившегося телефона в руках у одного из детей. Сам школьник не пострадал, испортился только телефон. Этот смартфон девятиклассник получил от родителей после того, как его телефон сломался и был отдан в ремонт. Гаджет не включали два года, и это могло стать причиной задымления.