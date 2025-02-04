Скрипача Большого театра избили в караоке за просьбу не петь кальянный рэп
Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в караоке в районе Киевского вокзала за его просьбу не петь «кальянный» рэп. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 2 февраля. По информации журналистов, Салейманов находился с компанией друзей в одной из комнат караоке. Во время отдыха ему не понравилось, что из соседнего помещения доносился «кальянный» рэп, из-за чего он сделал сидящим там людям замечание. В результате конфликта молодые люди устроили драку.
— Биф закончился дракой комната на комнату, побитыми лицами и вызовом полиции, — написал Telegram-канал.
До этого пьяный мужчина в Дзержинске напал с ножом на соседа из-за просьбы сделать музыку потише. Как сообщали СМИ, ночью сотрудник полиции пытался выспаться после рабочего дня, однако ему мешала громкая музыка за стеной. Он попытался сам решить вопрос с соседом, однако тот отказывал в его просьбах.