Скрипача Большого театра избили в караоке

Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в караоке в районе Киевского вокзала за его просьбу не петь «кальянный» рэп. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел 2 февраля. По информации журналистов, Салейманов находился с компанией друзей в одной из комнат караоке. Во время отдыха ему не понравилось, что из соседнего помещения доносился «кальянный» рэп, из-за чего он сделал сидящим там людям замечание. В результате конфликта молодые люди устроили драку.

— Б и ф з а к о н ч и л с я д р а к о й к о м н а т а н а к о м н а т у , п о б и т ы м и л и ц а м и и в ы з о в о м п о л и ц и и , — н а п и с а л Telegram-канал.

До этого пьяный мужчина в Дзержинске напал с ножом на соседа из-за просьбы сделать музыку потише. Как сообщали СМИ, ночью сотрудник полиции пытался выспаться после рабочего дня, однако ему мешала громкая музыка за стеной. Он попытался сам решить вопрос с соседом, однако тот отказывал в его просьбах.