Театр загорелся в центре столицы

В центре столицы загорелось здание Московского открытого студенческого театра, людей эвакуируют на улицу. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил Shot.

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По данным журналистов, возгорание возникло в 20:30 в подвале здания на Новинском бульваре, где находится театр «Мост» и 4-звездочный отель «Имрус». В результате началось сильное задымление учреждения, сейчас посетители эвакуируются на улицу. На место пожара уже выехали экстренные службы, пострадавших в результате произошедшего, по предварительным данным, нет, передает Telegram-канал Shot.

4 февраля в Новой Москве на улице Героя России Соломатина произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже. Из горящей квартиры пожарные спасли двух человек, в том числе ребенка, еще четырех человек вывели с вышележащих этажей. Пожар потушили на площади 10 квадратных метров, никто не пострадал.

3 февраля на первом этаже 58-павильона ВДНХ в столице, где располагается музей славянской письменности «Слово», произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, спустя несколько минут пожарные смогли полностью локализовать очаг возгорания.