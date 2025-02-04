Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования ребенка на детской площадке

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о травмировании ребенка в Якутии. Восьмилетняя девочка получила серьезные травмы после падения с незакрепленной качели, сообщает пресс-служба ведомства.

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В местных СМИ было опубликовано сообщение о том, в городе Ленске восьмилетняя девочка, дочь участника СВО, упала с качелей, которые были не закреплены, и получила сильнейшую травму головы. Впоследствии их демонтировали, но ответственность за их некачественную установку уполномоченные органы на себя не взяли.

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По информации контент-партнера "РГ" Ulus.Media, девочке провели срочную нейрохирургическую операцию, в результате которой удалось спасти ей жизнь. Однако ребенок не может двигаться и живет с постоянными болями.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) И. И. Сивцеву возбудить уголовное дело и представить ему доклад об установленных обстоятельствах. В органах полиции начали проверку, региональный Следком инициировал передачу материалов в производство следователей СК России.