Найдено тело пропавшего в Калининградской области мальчика

Тело семилетнего мальчика, пропавшего в начале февраля в Черняховске, обнаружили в болотистой местности города, а по подозрению в его убийстве задержан 42-летний отчим, сообщила прокуратура Калининградской области.

Как следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры, тело семилетнего мальчика, который пропал 2 февраля, было найдено в болотистой местности на территории Черняховска.

По информации регионального следственного управления СК, мать мальчика утром 3 февраля заявила о пропаже ребенка в правоохранительные органы. Для поисков были задействованы волонтеры, кинологическая служба и личный состав МО МВД «Черняховский».

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По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в преступлении был задержан 42-летний отчим мальчика, рассматривается вопрос о его аресте.

По данным следствия, мать ребенка в убийстве участия не принимала.

Прокуратура области осуществляет контроль за ходом следственных мероприятий.