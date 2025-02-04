Смертник, подорвавший основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в холле жилого комплекса «Алые Паруса», был гражданином Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчине было 45 лет. В прошлом он был судим, уточняет Telegram-канал «112». Смертник был в темной одежде с короткими темными волосами, есть залысины, коричневые глаза. На ноге имеется татуировка в виде меча.

По предварительным данным, он дождался Саркисяна и привел в действие прикрепленную на нем бомбу. Силовики считают, что взрывное устройство было изготовлено с использованием мины МОН-50.

У следствия есть две версии заказного преступления в отношении основателя батальона, в их числе передел табачного рынка. Саркисян был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.

Взрыв в «Алых парусах» совершил террорист-смертник

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили гранату или самодельное взрывное устройство. Основатель батальона получил серьезные ранения, он был госпитализирован, врачи не смогли его спасти. Также жертвой взрыва стал его охранник, еще трое пострадали.