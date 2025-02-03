«Ангарского маньяка» Михаила Попкова будут судить еще за три убийства

Суд не нашел оснований для освобождения «ангарского маньяка» от уголовной ответственности и наказания, поскольку последние три его убийства не имеют срока давности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова будут судить еще за три убийства
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Напомним, что бывший полицейский Михаил Попков осужден на пожизненный срок. Он признался в убийстве 81 человека, двум он причинил тяжкие телесные повреждения. В январе 2023 года он написал новые явки с повинной, указав, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За эти убийства суд приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.

Судебные акты, которые получило РИА Новости, показывают отсутствие оснований для его освобождения от наказания из-за истечения сроков давности. Свое решение судья обосновал тяжестью обвинений, значительной опасностью подсудимого для общества и его неутолимой склонностью к убийствам. Кроме того последние три убийства Поповка отличаются высокой общественной опасностью, поэтому для них не предусмотрены сроки давности.