«Ангарского маньяка» Михаила Попкова будут судить еще за три убийства

Суд не нашел оснований для освобождения «ангарского маньяка» от уголовной ответственности и наказания, поскольку последние три его убийства не имеют срока давности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Напомним, что бывший полицейский Михаил Попков осужден на пожизненный срок. Он признался в убийстве 81 человека, двум он причинил тяжкие телесные повреждения. В январе 2023 года он написал новые явки с повинной, указав, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За эти убийства суд приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.

Судебные акты, которые получило РИА Новости, показывают отсутствие оснований для его освобождения от наказания из-за истечения сроков давности. Свое решение судья обосновал тяжестью обвинений, значительной опасностью подсудимого для общества и его неутолимой склонностью к убийствам. Кроме того последние три убийства Поповка отличаются высокой общественной опасностью, поэтому для них не предусмотрены сроки давности.