Федор Конюхов на лодке оказался в эпицентре шторма в Южной Атлантике

Федор Конюхов в ночь с 3 на 4 февраля будет находиться в эпицентре шторма в Южной Атлантике. Уже сейчас в точке, где находится его лодка, фиксируются ветер 40 узлов и восьмиметровые волны. Российский путешественник держит связь с экспедиционным штабом и присылает короткие SMS-сообщения.

Волны полностью проходят через лодку от кормы до носа. Ветроуказатель получил повреждение, и теперь управление плавсредством происходит вслепую. Запасной ветроуказатель можно будет установить только в хорошую погоду, а пока Конюхов не может выйти на палубу, чтобы его не смыло за борт.

Пик шторма будет длиться еще 15-17 часов. В районе 12:00 (мск) 4 февраля стихия начнет постепенно стихать, но большие волны сохранятся еще на пару суток.

« О с н о в н а я о п а с н о с т ь п е р е в о р о т л о д к и . И х о т я о н а с п р о е к т и р о в а н а п о п р и н ц и п у с а м о в о с с т а н а в л и в а ю щ е й с я к о н с т р у к ц и и , н о т а к о й п е р е в о р о т м о ж е т п р и в е с т и к п о в р е ж д е н и ю п а л у б н о г о о б о р у д о в а н и я и т р а в м и р о в а н и ю ч е л о в е к а в л о д к е . Э т о г о н у ж н о в с я ч е с к и и з б е г а т ь , г о в о р и т с я в T e l e g r a m - к а н а л е п у т е ш е с т в е н н и к а .

В течение нескольких дней в секторе Южной Атлантики, где находится Федор, будет сохраняться штормовая погода (7-8 баллов). При таких условиях невозможно приготовить горячую еду или вскипятить кружку воды. Рационом Конюхова в ближайшие трое-четверо суток будут сухой паек и бутилированная вода.

Федор Конюхов находится в 200-дневной экспедиции, в рамках которой он должен преодолеть 18 тыс. километров. Каждый день ему необходимо грести по 15 часов. Длина лодки составляет девять метров. На ее борту есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования и места для отдыха. В арсенале путешественника ручной и автоматический опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.