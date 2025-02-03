Федор Конюхов на лодке оказался в эпицентре шторма в Южной Атлантике. Высота волн достигает восьми метров
Федор Конюхов в ночь с 3 на 4 февраля будет находиться в эпицентре шторма в Южной Атлантике. Уже сейчас в точке, где находится его лодка, фиксируются ветер 40 узлов и восьмиметровые волны. Российский путешественник держит связь с экспедиционным штабом и присылает короткие SMS-сообщения.
Волны полностью проходят через лодку от кормы до носа. Ветроуказатель получил повреждение, и теперь управление плавсредством происходит вслепую. Запасной ветроуказатель можно будет установить только в хорошую погоду, а пока Конюхов не может выйти на палубу, чтобы его не смыло за борт.
Пик шторма будет длиться еще 15-17 часов. В районе 12:00 (мск) 4 февраля стихия начнет постепенно стихать, но большие волны сохранятся еще на пару суток.
«Основная опасность переворот лодки. И хотя она спроектирована по принципу самовосстанавливающейся конструкции, но такой переворот может привести к повреждению палубного оборудования и травмированию человека в лодке. Этого нужно всячески избегать, говорится в Telegram-канале путешественника.
В течение нескольких дней в секторе Южной Атлантики, где находится Федор, будет сохраняться штормовая погода (7-8 баллов). При таких условиях невозможно приготовить горячую еду или вскипятить кружку воды. Рационом Конюхова в ближайшие трое-четверо суток будут сухой паек и бутилированная вода.
Федор Конюхов находится в 200-дневной экспедиции, в рамках которой он должен преодолеть 18 тыс. километров. Каждый день ему необходимо грести по 15 часов. Длина лодки составляет девять метров. На ее борту есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования и места для отдыха. В арсенале путешественника ручной и автоматический опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.