Покушение на Армена Саркисяна, основателя батальона «Арбат», организовали украинские спецслужбы, пишет обозреватель Франческа Эбель в статье для The Washington Post.

Саркисян был известен своей деятельностью на Донбассе и возглавлял Федерацию бокса Донецкой Народной Республики. Он находился в розыске на Украине с 2014 года по ряду обвинений.

Обозреватель отметила, что инцидент произошел утром в понедельник, 3 февраля, в жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян в результате взрыва получил тяжелые ранения, был госпитализирован и через 1,5 часа скончался в реанимации. Кроме того, пострадали еще четыре человека.

По ее данным, командиром «Арбата» активно интересовалась СБУ. Специалисты ведомства вели расследование в его отношении, обвиняли в связях с политиком Виктором Януковичем, участии в боевых действиях на стороне России в Торецке и Курской области.

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Обозреватель напомнила, что в в 2022-2024 годах украинские спецслужбы организовали на территории России покушения на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, журналистку Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского.

Взрыв в Москве с высокой долей вероятности является звеном в этой цепи, констатировала Эбель.