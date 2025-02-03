Саперы завершили работу в «Алых Парусах»
Саперы МВД обследовали и покинули здание в ЖК «Алые Паруса», где произошел взрыв, передает корреспондент ТАСС с места события. При этом полиция еще держит оцепление.
Саперы обследовали место, где произошел взрыв в ЖК «Алые Паруса», взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — сказал собеседник агентства.
Очевидец ранее рассказал, что Саркисян, погибший в результате взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, всегда передвигался в сопровождении охраны. По его словам, телохранители имели при себе специальное оборудование, с помощью которого регулярно проверяли урны, диваны и другие места в доме на предмет наличия взрывных устройств.
До этого стало известно, что Саркисян был одним из четырех пострадавших при взрыве в многоэтажке на северо-западе столицы. Первой жертвой, предположительно, был его охранник. С остальными ранеными работают медики.
Медслужбы подтвердили информацию о гибели Саркисяна. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики и создатель батальона «АрБат» скончался в реанимации, не приходя в сознание.