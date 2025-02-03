Саперы завершили работу в «Алых Парусах»

Саперы МВД обследовали и покинули здание в ЖК «Алые Паруса», где произошел взрыв, передает корреспондент ТАСС с места события. При этом полиция еще держит оцепление.

С а п е р ы о б с л е д о в а л и м е с т о , г д е п р о и з о ш е л в з р ы в в Ж К « А л ы е П а р у с а » , в з р ы в н ы х у с т р о й с т в и в з р ы в ч а т ы х в е щ е с т в н е о б н а р у ж е н о , — с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Очевидец ранее рассказал, что Саркисян, погибший в результате взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, всегда передвигался в сопровождении охраны. По его словам, телохранители имели при себе специальное оборудование, с помощью которого регулярно проверяли урны, диваны и другие места в доме на предмет наличия взрывных устройств.

До этого стало известно, что Саркисян был одним из четырех пострадавших при взрыве в многоэтажке на северо-западе столицы. Первой жертвой, предположительно, был его охранник. С остальными ранеными работают медики.

Медслужбы подтвердили информацию о гибели Саркисяна. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики и создатель батальона «АрБат» скончался в реанимации, не приходя в сознание.