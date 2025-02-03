Спасатели начали операцию по подъему из Потомака обломков лайнера

Спасательные службы начали операцию по подъему обломков самолета Bombardier CRJ700, который 30 января рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом. Об этом пишет The New York Times.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Выживших найти не удалось, отметили журналисты.

По их данным, работы стартовали утром и займут около трех дней. Первые фрагменты лайнера были подняты около 10 утра по восточноамериканскому времени (18.00 мск), с помощью установленного на барже крана удалось извлечь один из двигателей воздушного судна.

Напомним, что в катастрофе погибли 28 фигуристов, как действующих, так и завершивших спортивную карьеру, а также члены их семей.