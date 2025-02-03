В деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» появились новые подробности

В СМИ появилась информация о том, что в деле о взрыве в ЖК «Алые паруса» могут быть два исполнителя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, один организатор взрыва занимался слежкой за главой Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, который погиб в результате взрыва — следствие считает, что именно его устранение было целью преступников. Второй организатор, как уточняет издание, мог заниматься составлением плана покушения и изготовлением взрывчатки.

Живущий в ЖК «Алые паруса» Сергей Жорин прокомментировал взрыв

В данный момент ориентировки на подозреваемых отправлены соответствующим службам Москвы и Московской области, а также сотрудникам аэропортов и вокзалов.

3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, а также погиб Армен Саркисян.