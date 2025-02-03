Отцу отравившихся под Красноярском детей предъявили окончательное обвинение
Следователи предъявили жителю села Красная Сопка Красноярского края, где минувшей осенью отравились четверо детей, окончательное обвинение. Расследование резонансного уголовного дела практически завершено.
Отцу четверых детей, погибших в результате отравления средством для борьбы с насекомыми, инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Как полагают правоохранители, мужчина проигнорировал меры безопасности, рекомендованные производителем инсектицидного средства, при использовании дихлофоса.
На этом этапе расследования обвиняемый начинает знакомиться с материалами дела. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
Согласно информации СК, вечером 20 сентября глава семьи обработал жилое помещение аэрозолем и не позаботился о надлежащем проветривании, а также влажной уборке. Это стало причиной смерти его сына и троих дочерей. Их отца и беременную мать врачам удалось спасти.
Через несколько недель после трагедии в семье родился пятый ребенок. Медики не обнаружили у него патологий. В ночь на минувшее воскресенье, 2 февраля, трехмесячный мальчик умер. Возбуждено еще одно уголовное дело.