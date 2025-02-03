Отцу отравившихся под Красноярском детей предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили жителю села Красная Сопка Красноярского края, где минувшей осенью отравились четверо детей, окончательное обвинение. Расследование резонансного уголовного дела практически завершено.

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Отцу четверых детей, погибших в результате отравления средством для борьбы с насекомыми, инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Как полагают правоохранители, мужчина проигнорировал меры безопасности, рекомендованные производителем инсектицидного средства, при использовании дихлофоса.

На этом этапе расследования обвиняемый начинает знакомиться с материалами дела. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Согласно информации СК, вечером 20 сентября глава семьи обработал жилое помещение аэрозолем и не позаботился о надлежащем проветривании, а также влажной уборке. Это стало причиной смерти его сына и троих дочерей. Их отца и беременную мать врачам удалось спасти.

Через несколько недель после трагедии в семье родился пятый ребенок. Медики не обнаружили у него патологий. В ночь на минувшее воскресенье, 2 февраля, трехмесячный мальчик умер. Возбуждено еще одно уголовное дело.