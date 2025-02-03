Отец умершего вслед за 4 братьями и сестрами грудничка сделал заявление

Отец ребенка, скончавшего вслед за своими братьями и сестрами в Красноярском крае, вышел на связь. Его слова приводит StarHit.

Напомним, что в 2024 году многодетная семья из Красноярского края оказалась в больнице с отравлением. Изначально предполагалось, что симптомы вызваны некачественными пельменями. Однако позже выяснилось, что накануне отец обработал дом дихлофосом. Медики смогли спасти родителей, но четверо их детей скончались. Вскоре после случившейся трагедии у пары родился пятый ребенок. На днях родители обнаружили мертвым и его. По предварительной информации, он захлебнулся рвотными массами в своей кроватке. Это произошло ночью, когда его родители спали. Утром мать ребенка подошла к кроватке и увидела, что он не дышит. Прибывшая к ним скорая констатировала смерть малыша.

Согласно информации прокуратуры Красноярского края, следов насильственной смерти на теле погибшего ребенка обнаружено не было. В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.