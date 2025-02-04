Силовики задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку в подмосковном Орехово-Зуеве.

Силовики задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве
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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Задержан 35-летний гражданин иностранного государства. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности. Обвиняемый, находясь в одной из квартир, расположенной в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, совершил в отношении 11-летнего ребенка противоправные действия, рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Злоумышленника отправили под стражу. Следователи продолжают расследование дела в отношении подозреваемого.

Ранее суд в Саратовской области приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения за половые отношения с 14-летней школьницей, развратные действия и неосторожное причинение ей смерти. Указанные преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован

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