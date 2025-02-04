Силовики задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку в подмосковном Орехово-Зуеве.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— З а д е р ж а н 3 5 - л е т н и й г р а ж д а н и н и н о с т р а н н о г о г о с у д а р с т в а . Е м у п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я п р о т и в п о л о в о й н е п р и к о с н о в е н н о с т и . О б в и н я е м ы й , н а х о д я с ь в о д н о й и з к в а р т и р , р а с п о л о ж е н н о й в г . Л и к и н о - Д у л е в о О р е х о в о - З у е в с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а , с о в е р ш и л в о т н о ш е н и и 1 1 - л е т н е г о р е б е н к а п р о т и в о п р а в н ы е д е й с т в и я , — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Злоумышленника отправили под стражу. Следователи продолжают расследование дела в отношении подозреваемого.

Ранее суд в Саратовской области приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения за половые отношения с 14-летней школьницей, развратные действия и неосторожное причинение ей смерти. Указанные преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован