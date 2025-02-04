Силовики задержали мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве
Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку в подмосковном Орехово-Зуеве.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
— Задержан 35-летний гражданин иностранного государства. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности. Обвиняемый, находясь в одной из квартир, расположенной в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, совершил в отношении 11-летнего ребенка противоправные действия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Злоумышленника отправили под стражу. Следователи продолжают расследование дела в отношении подозреваемого.
Ранее суд в Саратовской области приговорил местного жителя к полутора годам колонии-поселения за половые отношения с 14-летней школьницей, развратные действия и неосторожное причинение ей смерти. Указанные преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован