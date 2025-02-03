Живущий в ЖК «Алые паруса» Сергей Жорин прокомментировал взрыв
Проживающий в московском ЖК «Алые паруса» юрист Сергей Жорин прокомментировал сегодняшний взрыв в здании. Об этом сообщает Starhit.
Как уточняет издание, взрыв произошел прямо под квартирой Жорина. При этом сам юрист не пострадал. По его словам, в результате взрыва не произошло пожара. Он также добавил, что сейчас в ЖК никого не впускают.
«Есть видео из холла, а что касается повреждений внутри жилого комплекса, то сейчас никого не впускают и не выпускают, поэтому до конца понять степень разрушений невозможно. Надеюсь, что серьезных повреждений нет. Слава Богу, пожара не было, а то бы там все залили, это была бы катастрофа», — рассказал он.
Яна Поплавская прокомментировала взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
Напомним, что 3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, а также погиб Глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.