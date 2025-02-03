Живущий в ЖК «Алые паруса» Сергей Жорин прокомментировал взрыв

Проживающий в московском ЖК «Алые паруса» юрист Сергей Жорин прокомментировал сегодняшний взрыв в здании. Об этом сообщает Starhit.

Как уточняет издание, взрыв произошел прямо под квартирой Жорина. При этом сам юрист не пострадал. По его словам, в результате взрыва не произошло пожара. Он также добавил, что сейчас в ЖК никого не впускают.

« Е с т ь в и д е о и з х о л л а , а ч т о к а с а е т с я п о в р е ж д е н и й в н у т р и ж и л о г о к о м п л е к с а , т о с е й ч а с н и к о г о н е в п у с к а ю т и н е в ы п у с к а ю т , п о э т о м у д о к о н ц а п о н я т ь с т е п е н ь р а з р у ш е н и й н е в о з м о ж н о . Н а д е ю с ь , ч т о с е р ь е з н ы х п о в р е ж д е н и й н е т . С л а в а Б о г у , п о ж а р а н е б ы л о , а т о б ы т а м в с е з а л и л и , э т о б ы л а б ы к а т а с т р о ф а » , — р а с с к а з а л о н .

Яна Поплавская прокомментировала взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

Напомним, что 3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек, а также погиб Глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.