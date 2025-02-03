Пожарный рассказал о чудом выжившем при пожаре пьяном

Начальник караула 58-й пожарно-спасательной части Московской области Александр Таратынов рассказал о нетипичном спасении человека из горящей квартиры. Особенности своей работы он подробно описал в интервью для «Ленты.ру».

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Пожарный объяснил, что каждый пожар сложен по-своему, потому что никогда до конца не понятно, что именно предстоит делать. Так, однажды он с другом в нерабочее время ездил по городу и проверял пожарные гидранты. На одной из улиц они увидели многоэтажный дом, из которого валил дым. Они позвонили диспетчеру, узнали, что горят пять квартир, оперативно приехали в часть и отправились на помощь к коллегам.

Прежде всего Таратынову и его другу надо было потушить балкон девятого этажа. Когда они оказались в полной дыма комнате, то обнаружили на диване человека, которому чудом удалось выжить.

« Э т о о к а з а л с я м у ж ч и н а , к о т о р о м у п о с ч а с т л и в и л о с ь о с т а т ь с я ж и в ы м . О б ы ч н о х в а т а е т д в у х - т р е х в д о х о в н а п о ж а р е , ч т о б ы п о т е р я т ь с о з н а н и е , а о н х р и п е л и п р е б ы в а л в с о з н а н и и . Е м у п р о с т о п о м о г л о с о с т о я н и е а л к о г о л ь н о г о о п ь я н е н и я . В и д н о , т е л о б ы л о н а с т о л ь к о р а с с л а б л е н о » , — р а с с к а з а л п о ж а р н ы й .

В результате они отказались от первоначального плана и стали спасать мужчину. В этот момент лопнул стеклопакет, который отделял квартиру от балкона, и в квартире стало не только дымно, но и жарко. Таратынов связал спасательную петлю, чтобы жителя дома было легче тащить, но тот начал ее снимать, потому что не осознавал, что происходит. Это осложняло дело, тем более, мужчина весил около 120 килограммов.

« И в о т п р е д с т а в ь т е , ч т о у в а с е с т ь с в о й в е с , 4 0 к и л о г р а м м о в э к и п и р о в к и и ч е л о в е к н а п е т л е в е с о м п о д 1 2 0 . К о р и д о р в к в а р т и р е б ы л н а с т о л ь к о у з к и й , ч т о в д в о е м м ы н е п о м е щ а л и с ь , и м н е п р и ш л о с ь т а щ и т ь е г о о д н о м у . Н у н и ч е г о , с н а п а р н и к о м в ы т а щ и л и ж и в ы м е г о » , — о п и с а л п р о и с х о д я щ е е Т а р а т ы н о в .

По его словам, это был крайне непростой пожар, потому что пришлось резко менять план.

Ранее Таратынов назвал главную ошибку, которую допускают люди при вызове спасателей. По его словам, она связана с излишней самонадеянностью людей.