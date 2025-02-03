СМИ рассказали о борьбе врачей за жизнь Армена Саркисяна

Главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна оперировали около 100 минут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Саркисяну ушивали поврежденные участки сердца и легкого. Мужчину быстро подключили к временному электрокардиостимулятору и перелили ему четыре литра крови. Глава Федерации бокса ДНР перестал подавать признаки жизни около 12:10 мск, а в 12:40 мск медики констатировали его смерть после реанимационных мероприятий.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был именно Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому, а позже скончался. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович госпитализирован в тяжелом состоянии.

Основатель добровольческого батальона "Арбат", глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице после совершенного на него покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

"Саркисян умер в больнице", - сказал собеседник агентства. Mash добавляет, что скончался Саркисян, не приходя в сознание.

Информацию о смерти 46-летнего бойца также подтвердили в окружении бойца. Мэр Горловки Иван Приходько на вопрос, погиб ли Саркисян, ответил: "Да".

В свою очередь столичный главк СК после публикации этих данных сообщил в Telegram: "Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении".

Саркисян получил тяжелые травмы в результате взрыва в столичном ЖК "Алые Паруса" сегодня утром. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, потерял стопу, а также перенес клиническую смерть. По данным Mash, предварительно Саркисян погиб от проникающего осколочного ранения груди в районе сердца.

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В день покушения у основателя подразделения «АрБат» Армена Саркисяна была запланирована встреча. О его планах стало известно газете «Московский комсомолец» («МК»).

По информации «МК», в день покушения Саркисян собирался встретиться с врио министра Внутренних дел Донецкой народной республики Алексеем Диким.

В момент взрыва вместе с основателем «АрБата» могла находиться его сожительница — мужчина убедил ее не спускать вместе с ним. Саркисян уже давно из-за поступавших ему угроз со стороны Украины передвигался с охраной, указано в публикации.

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Покушение на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна готовилось около месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, неизвестные могли арендовать квартиру в элитном жилом комплексе «Алые Паруса», чтобы следить за Саркисяном и получить беспрепятственный доступ к холлу.

По одной из версий следствия, именно таким образом преступник мог остаться незамеченным для охраны комплекса и консьержки.

В настоящее время всех жильцов дома, особенно тех, кто снимает квартиры, проверяет полиция.

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Несколько человек были задействованы в подготовке покушения на главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, который погиб в понедельник в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

" П р е д в а р и т е л ь н о , в п о д г о т о в к е п о к у ш е н и я н а С а р к и с я н а б ы л и з а д е й с т в о в а н ы н е с к о л ь к о ч е л о в е к . Р о л и к а ж д о г о б ы л и р а с п р е д е л е н ы з а р а н е е . Б ы л и л ю д и , в т о м ч и с л е з а д е й с т в о в а н н ы е в с л е ж к е и н е п о с р е д с т в е н н о и с п о л н и т е л и в з р ы в а " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Умерший в результате покушения президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине. Известно также, что еще 4 декабря киевский режим предъявил ему обвинение «в участии в незаконных вооружённых формированиях».

Другие подробности о личности Саркисяна приводит издание «Абзац».

Саркисян – основатель добровольческого батальона «Арбат», имел прозвище «Горловский». Его подразделение, как пишет издание, было создано в 2022 году и с первых дней участвует в спецоперации. Батальон включает преимущественно этнических армян, а с 2023 года входит в систему Минобороны.

Прозвище Горловский Саркисян получил неслучайно. Родившись в Ереване, в юные годы он переехал в Горловку, там окончил школу и институт, стал почетным гражданином. Саркисян занимался боксом, потом возглавил там федерацию.

Он помогал детям ДНР, а в конце 2024 года организовал поездку в Москву для ребят из Горловки.

Он также провел «Вечер бокса» в Москве, в турнире участвовали известные деятели и спортсмены. Спецгостем вечера стал певец SHAMAN.

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