Взрыв газа в Туапсе спровоцировал пожар в жилом доме

В Туапсе на улице Максима Горького в двухэтажном шестиквартирном доме в 16:23произошел взрыв газа. Хлопок газовоздушной смеси спровоцировал пожар на площади 60 кв. м.

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Спасательные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое горение к 16:35, а полностью пожар был потушен в 17:00.

В результате инцидента 18 жителей дома, в том числе двое детей, были эвакуированы.

В тушении участвовали 35 человек и 11 единиц техники, включая 17 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

Ранее «Кубань Информ» писал, что короткое замыкание стало причиной смертельного пожара в Темрюкском районе. Погиб 43-летний мужчина.