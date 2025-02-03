Россияне устроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной

Жители Нижнего Новгорода утроили самосуд над подозреваемым в педофилии мужчиной — теперь им может грозить реальный срок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, все произошло в одном из общежитий. Подросток пришел в гости к подруге, а затем решил поздороваться с ее соседом — тогда мужчина схватил юношу, раздел и прижал голову к подушке. Спустя 15 минут жертве удалось вырваться и сбежать.

О произошедшем одному из своих знакомых якобы рассказал сам злоумышленник во время застолья. После этого соседи решили не обращаться в полицию, а устроить самосуд — они избили подозреваемого, попытались разгромить его квартиру и начали угрожать. Теперь им может грозить реальный срок.

Уточняется, что предполагаемым педофилом оказался 46-летний мужчина. До этого он уже был судим за разбой и кражу.

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