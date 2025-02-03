Учитель сдал в ломбард 10 школьных ноутбуков в Саранске

Педагог одной из школ в Саранске подозревается в краже 10 учебных ноутбуков, которые он сдал в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Мордовия.

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По данным ведомства, 29 января директор образовательного учреждения обратилась в полицию с заявлением о хищении из кабинета 10 ноутбуков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к этому причастен 30-летний преподаватель этой школы, у которого был доступ к помещению.

Сам мужчина рассказал, что в конце декабря забрал домой 1 ноутбук для того, чтобы отремонтировать его. После устранения неполадок злоумышленник решил сдать технику в ломбард за 10 тысяч рублей. Когда каникулы закончились, учитель вновь украл два ноутбука и сбыл их аналогичным образом.

На протяжении следующих нескольких недель мужчина украл еще 7 ноутбуков, которые тоже сдал в разные ломбарды, получив за каждый от 8 до 10 тысяч рублей. При этом, как выяснило ведомство, техника в результате была перепродана третьим лицам. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 375 тысяч рублей.

Свою вину мужчина не отрицает. В связи с произошедшим на него завели дело по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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