Отцу погибших детей в Красноярском крае предъявлено обвинение

В Красноярском крае отцу четырех детей, погибших от отравления в поселке Красная Сопка, предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает Следком по Красноярскому краю и Хакасии.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Напомним, 21 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми была госпитализирована с признаками пищевого отравления. Все дети скончались в больнице, родители выжили. По показаниям супругов, глава семьи обрабатывал помещение дихлофосом, после чего дом был незначительно проветрен.

Ранее региональный СК сообщал о допросе в качестве свидетеля представителя производителя средств от насекомых. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В декабре прошлого года руководитель управления криминалистики СК Артем Кротов сообщил, что погибшие дети непрерывно получали токсичное вещество более 10 часов. Пиретроиды могли попасть в организм детей через кожу и слизистые при контакте с загрязненными инсектицидами предметами, одеждой или постельным бельем, через вдыхание воздуха, а также через зараженную воду и продукты питания.