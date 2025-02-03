Иностранец украл из ЦУМа футболку за 136 тысяч рублей

Иностранец (имя и фамилия не раскрываются) украл из московского Центрального универсального магазина (ЦУМ) футболку за 136 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 1 февраля. Сотрудник одного из бутиков в универмаге заметил, что мужчина зашел в раздевалку с тремя вешалками, а вышел из нее с двумя. По его словам, он покинул магазин без покупок. После этого работник решил зайти в примерочную и обнаружил, что мужчина снял с футболки люксового бренда Louis Vuitton магнитную защиту.

На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 18-летний уроженец Узбекистана. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина украл роскошные кольца под предлогом выбора подарка для дочери.