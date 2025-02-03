Стало известно, как ведет себя мать пятого погибшего ребенка из Красной Сопки
Мать пятерых детей, погибших в селе Красная Сопка в Красноярском крае, ведет себя абсолютно спокойно после смерти последнего сына, никаких признаков шизофрении или других расстройств личности у нее нет. Об этом рассказала News.ru старший помощник руководителя регионального управления СК России Юлия Арбузова.
В сентябре 2024 года СК сообщил о гибели от отравления детей 6, 11, 12 и 13 лет в селе Красная Сопка. Под подозрение попала вначале еда, а затем средство для травли насекомых. В момент трагедии их мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика. 2 февраля 2025 года трехмесячный малыш умер «от механической асфиксии рвотными массами».
По словам представителя СК России, мать погибших детей ведет себя абсолютно нормально.
«Никакой шизофрении или других расстройств личности не наблюдается. Она достаточно спокойная сама по себе, не очень эмоциональная. Нет такого, что она в обморок падает, плачет, рыдает, в истерике», - рассказала Юлия Арбузова.
Она уточнила, что сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и будет назначена психологическая экспертиза, если мать младенца станет подозреваемой.
Отцу погибших детей в декабре 2024 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его супруге, по данным СМИ, также может быть предъявлено подобное обвинение.