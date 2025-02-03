Стало известно, как ведет себя мать пятого погибшего ребенка из Красной Сопки

Мать пятерых детей, погибших в селе Красная Сопка в Красноярском крае, ведет себя абсолютно спокойно после смерти последнего сына, никаких признаков шизофрении или других расстройств личности у нее нет. Об этом рассказала News.ru старший помощник руководителя регионального управления СК России Юлия Арбузова.

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В сентябре 2024 года СК сообщил о гибели от отравления детей 6, 11, 12 и 13 лет в селе Красная Сопка. Под подозрение попала вначале еда, а затем средство для травли насекомых. В момент трагедии их мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября она родила здорового мальчика. 2 февраля 2025 года трехмесячный малыш умер «от механической асфиксии рвотными массами».

По словам представителя СК России, мать погибших детей ведет себя абсолютно нормально.

« Н и к а к о й ш и з о ф р е н и и и л и д р у г и х р а с с т р о й с т в л и ч н о с т и н е н а б л ю д а е т с я . О н а д о с т а т о ч н о с п о к о й н а я с а м а п о с е б е , н е о ч е н ь э м о ц и о н а л ь н а я . Н е т т а к о г о , ч т о о н а в о б м о р о к п а д а е т , п л а ч е т , р ы д а е т , в и с т е р и к е » , - р а с с к а з а л а Ю л и я А р б у з о в а .

Она уточнила, что сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и будет назначена психологическая экспертиза, если мать младенца станет подозреваемой.

Отцу погибших детей в декабре 2024 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его супруге, по данным СМИ, также может быть предъявлено подобное обвинение.