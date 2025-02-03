Женщина нашла тело мужчины в канализации купленного дома

В Подмосковье женщина обнаружила в канализации мужское тело. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, в деревне Петровское женщина обнаружила мужское тело в канализации дома, который она приобрела полгода назад. На мужчине был одет свитер, спортивные штаны и носки.

Хозяйка дома сразу обратилась в полицию. Эксперты выяснили, что это случилось около полугода назад, примерно в то время, когда она приобрела этот дом. Мужское тело направлено на экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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