В Курской области объявили ракетную опасность

Во второй половине дня в понедельник, 3 февраля, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Жителей Курской области, находящихся дома, призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной или кладовой. Находящихся на улице людей призвали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В течение дня 3 февраля в Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность и опасность атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщали об уничтожении нескольких украинских беспилотников в регионе.