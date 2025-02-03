У самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

У самолета российской авиакомпании возникла проблема с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Стамбул Airbus A321 в воскресенье, 2 февраля. Незадолго до вылета экипаж доложил о том, что один из двигателей лайнера не вышел на взлетные обороты.

По данным источника, в результате взлет был прерван и воздушное судно с пассажирами на борту вернули на стоянку.

Ранее направлявшийся в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером 30 января. После взлета экипаж доложил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.