В ЛНР по делу об участии в банде задержан глава Северодонецка

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. Об этом сообщил Следственный комитет.

Моргунов подозревается в совершении участии в банде, разбое и похищении человека. Задержание проводилось совместно с ФСБ и МВД России.

« С л е д с т в и е м н а о с н о в а н и и м а т е р и а л о в ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооружённой группы», — сказано в заявлении СК.

Моргунов, который тогда был главой Брянки в ЛНР, владел информацией обо всех объектах недвижимости и предприятиях города и делился этой информацией с бандой для похищения людей, хищения имущества и вымогательства, сообщают следователи.

Кроме того, сейчас расследуются дела об 11 убийствах участниками банды и шести фактах похищений людей, а также четырёх разбойных нападениях.