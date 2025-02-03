В ЛНР по делу об участии в банде задержан глава Северодонецка Николай Моргунов

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. Об этом сообщил Следственный комитет.

В ЛНР по делу об участии в банде задержан глава Северодонецка
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Моргунов подозревается в совершении участии в банде, разбое и похищении человека. Задержание проводилось совместно с ФСБ и МВД России.

«Следствием на основании материалов ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооружённой группы», — сказано в заявлении СК.

Моргунов, который тогда был главой Брянки в ЛНР, владел информацией обо всех объектах недвижимости и предприятиях города и делился этой информацией с бандой для похищения людей, хищения имущества и вымогательства, сообщают следователи.

Кроме того, сейчас расследуются дела об 11 убийствах участниками банды и шести фактах похищений людей, а также четырёх разбойных нападениях.

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