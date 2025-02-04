Во Владимире 16 человек будут судить за организацию незаконной миграции

Владимирская полиция завершила расследование в отношении группы из 16 человек, обвиняемых в организации канала незаконной миграции.

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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, обвиняемые с 2019 по 2023 год на основании поддельных документов трудоустраивали нелегалов на работу на предприятия и крестьянские хозяйства региона.

Преступную схему выявили сотрудники органов внутренних дел и органов безопасности весной 2023 года. Оперативники при поддержке Росгвардии задержали одновременно в восьми районах Владимирской области лидера и 12 членов группы, шесть из которых сами являлись гражданами стран ближнего зарубежья. Позже были задержаны еще трое обвиняемых.

Материалы уголовного дела составили свыше 150 томов. Следователи полиции собрали достаточно доказательств причастности обвиняемых к организации незаконной миграции. Точку в деле поставит суд, который состоится в ближайшее время.