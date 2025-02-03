Стало известно, что делал Саркисян перед взрывом в ЖК «Алые паруса»

Погибший после покушения президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян направлялся на деловую встречу. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что Саркисян собирался встретиться с врио министра внутренних дел ДНР Алексеем Диким. Они — близкие друзья, а Дикий является крестным отцом ребенка погибшего, который родился совсем недавно. Гражданская жена президента федерации собиралась проводить его, однако он убедил женщину не спускаться с ним. Сам Саркисян давно передвигается лишь с охраной — ему неоднократно угрожали украинские националисты.

Около 9 часов утра он вышел из квартиры и спустя несколько минут произошел взрыв. Жена Саркисяна попыталась спуститься вниз, но на лифте сделать это было невозможно из-за блокировки. Когда спуститься в подъезд все же удалось, одного пострадавшего уже увезли на «скорой». Затем госпитализировали и остальных.

«МК» отмечает, что охрана Саркисяна работает у него достаточно давно. Сергей Шкрябатовский ранее руководил достаточно крупным частным охранным агентством «Арбат».

Стали известны подробности о подготовке к убийству Саркисяна

Саркисян неоднократно заявлял об угрозах в своей адрес. Его охрану постоянно усиливали, рекомендовали передвигаться на разных авто. Кроме того, на прошлой неделе произошел подозрительный инцидент — к бане, где находился президент Федерации бокса, подъехал автомобиль с неизвестными людьми. Увидев охрану, они скрылись.

Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.