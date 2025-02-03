Алаудинов отреагировал на подрыв основателя батальона «Арбат»

Виновные в подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в московском жилищном комплексе «Алые паруса» должны понести наказание. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

Генерал-лейтенант назвал принес соболезнования близким Саркисяна и назвал произошедшее с ним большой потерей как для России, так и для армянского народа. По словам командира Алаудинова, их подразделения некоторое время находились рядом в Курской области, где бойцы «Арбата» достойно выполняли свои задачи.