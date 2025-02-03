Замглавы администрации российского города обвинили в получении четырех миллионов рублей

Следователи предъявили заместителю главы администрации подмосковного Дмитрова Алексею Ионову обвинение в получении взятки на сумму 4 миллиона 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы администрации Дмитрова обвинили в получении 4 млн рублей
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Аналогичное обвинение также инкриминируется начальнику отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергею Зыкову. По данным следствия, они с другими сотрудниками администрации договорились помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

За свои услуги Зыков передал Ионову муляж с якобы 3 миллионами рублей рядом со зданием администрации под контролем правоохранительных органов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

Следователь направила в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании Ионову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС. Вместе с ним задержаны еще трое фигурантов дела.

Ранее 3 февраля следователи задержали заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову по уголовному делу об ущербе бюджету региона почти на два миллиарда рублей.

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