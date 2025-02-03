Раненный телохранитель Саркисяна пережил несколько покушений на известных клиентов

Телохранитель Сергей Шкрябатовский пережил несколько покушений на высокопоставленных клиентов. Напомним, 3 февраля он был ранен при покушении на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Как рассказала ИА Регнум родственница Шкрябатовского, мужчина давно работает телохранителем – у него было много клиентов в карьере.

«Армен Саркисян один из таких важных клиентов, однако Сергей охранял и гораздо более высокопоставленных лиц. Раньше на его клиентов уже совершались покушения, но всё обходилось. Сегодняшнее покушение самое серьезное в его работе, раньше такого никогда не было», - поделилась женщина.

Имена охраняемых им людей родственница не назвала, но отметила, что они «более известные, чем Саркисян».

41-летнего Шкрябатовского госпитализировали, он в реанимации. У мужчины тяжелые травмы.

Напомним, утром в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. С места госпитализировали Армена Саркисяна. Позже он умер в больнице, не приходя в сознание.