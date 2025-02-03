Мужчину 35-45 лет разыскивают после взрыва в «Алых парусах» в Москве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, личность подозреваемого пока не установлена. Его засняла камера видеонаблюдения — по версии следователей, он мог заложить взрывное устройство в лобби ЖК. По информации ТАСС, бомбу установили утром 3 февраля.

Саркисян скончался в больнице после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Как сообщают «Известия», исполнитель взрыва мог заказать обязательный пропуск на вход в комплекс, записавшись в одно из заведений на его территории. По словам жильца дома, там находятся несколько ресторанов, спортивный клуб и салон красоты. Он отметил, что без пропуска на территорию попасть невозможно.

Напомним, что взрыв произошел утром 3 февраля. Среди пострадавших числился основатель батальона «АрБат», глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян. СМИ сообщили, что он умер, не приходя в сознание. Кроме него погиб еще один человек, трое пострадали.