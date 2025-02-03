Адвокат Жорин: у заложившего бомбу в "Алых Парусах" мог быть пропуск

На территории московского ЖК «Алые Паруса» действует пропускной режим, поэтому на заложившего бомбу в вестибюле должны были заказать пропуск. Об этом Life рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, живущий в этом жилом комплексе.

Он уточнил, что взрыв произошел в его корпусе, однако, в момент инцидента он был не дома.

« В ц е л о м у н а с к о н с ь е р ж и д о с т а т о ч н о б д и т е л ь н ы . И к о н с ь е р ж и б д и т е л ь н ы , и к а м е р т а м м н о г о в е з д е . К о н е ч н о , и п р о п у с к н о й р е ж и м н а т е р р и т о р и ю ж и л о г о к о м п л е к с а д о с т а т о ч н о с т р о г и й . К т о - т о д о л ж е н п р о п у с к з а к а з а т ь д л я т о г о , ч т о б ы в н у т р ь п р о н и к н у т ь . И я т а к п о н и м а ю , ч т о э т о в р е м я - т о б ы л о у т р е н н е е . Т о е с т ь , т о в р е м я , к о г д а л ю д и н а р а б о т у х о д я т , д е т и в ш к о л у » , — о б ъ я с н и л Ж о р и н .

По словам адвоката, проникнуть на территорию жилого комплекса можно, например, с помощью пропуска в фитнес-клуб, ресторан или салон красоты. Он подчеркнул, что при желании можно найти и другие возможности.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.