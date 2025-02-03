Глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил телеканал «360».

Сегодня в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По предварительной информации, взрыв был покушением на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

В Кремле прокомментировали взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина — проникающее осколочное ранение груди в районе сердца, пишет Telegram-канал Mash.

Первую помощь ему оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение. Затем врачи несколько часов боролись за его жизнь. Саркисяну было 46 лет. Он также являлся руководителем Федерации бокса ДНР, отмечает Telegram-канал Shot.