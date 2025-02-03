Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой российского адвоката

Взрыв в московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел под квартирой адвоката Сергея Жорина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Самого Жорина в момент взрыва не было дома — он уже уехал на работу. О масштабах возможных повреждений в квартире ему пока неизвестно.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он находится в коме.