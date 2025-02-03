Пожар на Астраханском ГПЗ локализовали

Пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), возникший после падения обломков БПЛА, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

" Г у б е р н а т о р Игорь Бабушкин совместно с представителями силового блока провел оперативное совещание на территории Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Красноярском районе, где сегодня была предпринята попытка атаки беспилотниками . В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Процесс остановки промысла прошел в штатном режиме без угрозы жизни оперативному персоналу", - говорится в сообщении.