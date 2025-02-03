Консьерж выжил при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса»

При взрыве в московском элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» выжил консьерж. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, консьерж жив и здоров. Об этом им сообщил очевидец произошедшего.

До этого очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в элитном ЖК в Москве. Салон, где трудится девушка, располагается с внешней стороны дома. Сначала никто из сотрудников не понял, что случилось, отметила Валерия.

« П о о щ у щ е н и я м ч т о - т о с в е р х у в з о р в а л о с ь » , — п о я с н и л а о н а .

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за взрыва пытались выбить стекло из дверей для выхода из ЖК «Алые Паруса».