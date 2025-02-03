Появились кадры госпитализации Саркисяна из ЖК «Алые Паруса»
Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором раненого основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна госпитализируют из подъезда ЖК «Алые Паруса», где на него совершили покушение.
Как утверждается, в настоящее время он находится в реанимации одной из больниц Москвы. По предварительным данным, у Саркисяна диагностирована черепно-мозговая травма, контузия и ожоги.
«Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. За его жизнь борются врачи. Двое его охранников доставлены в другие медучреждения Москвы, - говорится в публикации.
Сегодня экстренные службы сообщили, что в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.