Появились кадры госпитализации Саркисяна из ЖК «Алые Паруса»

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором раненого основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна госпитализируют из подъезда ЖК «Алые Паруса», где на него совершили покушение.

Как утверждается, в настоящее время он находится в реанимации одной из больниц Москвы. По предварительным данным, у Саркисяна диагностирована черепно-мозговая травма, контузия и ожоги.

« С е й ч а с е г о с о с т о я н и е о ц е н и в а е т с я к а к т я ж е л о е . З а е г о ж и з н ь б о р ю т с я в р а ч и . Д в о е е г о о х р а н н и к о в д о с т а в л е н ы в д р у г и е м е д у ч р е ж д е н и я М о с к в ы , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Сегодня экстренные службы сообщили, что в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.