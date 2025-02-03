Появились первые подробности об основателе батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который ранен в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса». Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщил Shot.

По информации канала, он находится в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Предварительный диагноз включает черепно-мозговую травму, контузию и ожоги. Состояние пациента оценивается как тяжелое, медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, передает Telegram-канал.По информации «Известий» Сарсисян сейчас в коме, он получил травматическую ампутацию левой ноги.

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Два его телохранителя также госпитализированы в другие медицинские учреждения столицы. Новость дополняется.