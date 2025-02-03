МВД подтвердило гибель человека при взрыве в ЖК "Алые паруса"

Столичное управление МВД подтвердило гибель человека при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве.

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" О д и н г р а ж д а н и н п о г и б , ч е т ы р е ч е л о в е к а п о л у ч и л и т е л е с н ы е п о в р е ж д е н и я . И м о к а з ы в а е т с я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь " , - г о в о р и т с я в о ф и ц и а л ь н о м з а я в л е н и и в е д о м с т в а .

Взрывной волной были повреждены стекла фойе первого этажа, возникло задымление. На месте происшествия продолжает работу межведомственная оперативная группа.

Ранее сообщалось, что медицинский вертолет доставил в клинику одного из пострадавших при взрыве. СК возбудил уголовное дело - согласно базовой версии, в подъезд элитного дома было заложено взрывное устройство. Целью террористов было покушение на основателя батальона "Арбат", президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.