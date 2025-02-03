МВД подтвердило гибель человека при взрыве в ЖК "Алые паруса"
Столичное управление МВД подтвердило гибель человека при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве.
"Один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Взрывной волной были повреждены стекла фойе первого этажа, возникло задымление. На месте происшествия продолжает работу межведомственная оперативная группа.
Ранее сообщалось, что медицинский вертолет доставил в клинику одного из пострадавших при взрыве. СК возбудил уголовное дело - согласно базовой версии, в подъезд элитного дома было заложено взрывное устройство. Целью террористов было покушение на основателя батальона "Арбат", президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.