Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве. Есть погибший и пострадавшие

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© РИА Новости
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© Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»
Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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© Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сотрудники МЧС России у ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Сотрудники МЧС России у ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
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© Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»
На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
10/19
Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
11/19
На месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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© Кадр из видео/Telegram-канал «Столичный СК»
13/19
© РИА Новости
Вид на ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
14/19
Вид на ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

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Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
16/19
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Пожарная машина у ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Пожарная машина у ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года
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Жилой комплекс «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства, 3 февраля 2025 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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© ИА Реалист

Утром 2 февраля в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах считают покушением на заказное убийство основной версией инцидента. По неподтвержденным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

Предварительно, в результате один человек погиб, несколько пострадали. Консьерж рассказал, что видел пострадавшего по телевизору. Взрыв прогремел, когда тот зашел с охранниками в подъезд. По предварительной информации, целью покушения в «Алых парусах» был президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, в настоящее время он госпитализирован.

Саркисян проживал в Горловке, занимался подготовкой бойцов ДНР, также он основал батальон «Арбат». На Украине он объявлен в розыск, раньше у него было украинское гражданство.

При взрыве пострадал и охранник Саркисяна — Олег Касперович — он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее Касперовича внесли в украинскую базу «Миротворец». Его угрожали убить еще в июле прошлого года.

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