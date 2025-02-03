Четыре лифта получили повреждения при взрыве в ЖК «Алые паруса». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

© Газета.Ru

3 февраля стало известно, что в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. Взрывом разрушило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По предварительной информации, один человек погиб.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство (или граната) было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе одна женщина, шли через холл к выходу из жилого комплекса.

Источники в правоохранительных органах считают основной версией инцидента покушение на заказное убийство президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он пострадал и был госпитализирован. По неподтвержденным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

В октябре 2024 года эвакуация произошла в торговом центре в Москве в районе Солнцево. Telegram-канал Baza сообщал, что посетителям московского торгового центра «Мозаика» пришлось ломать двери во время пожарной эвакуации, поскольку предназначенные для нее выходы оказались заперты.