Разрушенный от взрыва подъезд в элитном ЖК в Москве попал на видео
Следственный комитет Москвы опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса». Согласно обнародованным кадрам, в помещении выбиты стекла, а потолок подъезда жилого дома частично разрушился.
Как сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.
«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работать на месте происшествия», — указало ведомство.
По предварительной информации, мощность сработавшего самодельного взрывного устройства в «Алых Парусах» составила 300-400 грамм в тротиловом эквиваленте, пишет Mash. По данным Telegram-канала, возможно, было совершено покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.
Агентство ТАСС писало, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было покушение на убийство. Как отметил источник, кто его организовал, устанавливается.