Разрушенный от взрыва подъезд в элитном ЖК в Москве попал на видео

Следственный комитет Москвы опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса». Согласно обнародованным кадрам, в помещении выбиты стекла, а потолок подъезда жилого дома частично разрушился.

Как сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.

« С л е д о в а т е л и и к р и м и н а л и с т ы с т о л и ч н о г о С К п р о д о л ж а ю т р а б о т а т ь н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я » , — у к а з а л о в е д о м с т в о .

По предварительной информации, мощность сработавшего самодельного взрывного устройства в «Алых Парусах» составила 300-400 грамм в тротиловом эквиваленте, пишет Mash. По данным Telegram-канала, возможно, было совершено покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

Агентство ТАСС писало, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве было покушение на убийство. Как отметил источник, кто его организовал, устанавливается.