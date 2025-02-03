Стала известна мощность взрывного устройства, сработавшего в ЖК «Алые Паруса»

Мощность взрывного устройства, сработавшего в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве, составляла примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил источник в оперативных службах.

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— Предварительная мощность взрывного устройства — порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте, — передает слова собеседника РИА Новости.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Силовики выясняют все обстоятельства и причины произошедшего взрыва. Предварительно, взрывное устройство находилось над потолком в подъезде дома.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Детонация произошла, когда в здание зашел один из жильцов с охранниками. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно, целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна — он в реанимации.