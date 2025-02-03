Стало известно, кто мог быть целью покушения в ЖК «Алые паруса» в Москве

Правоохранители, работающие на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве, рассматривают версию о покушении. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сегодня в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. Сообщалось, что в результате один человек погиб, четверо пострадали. По факту взрыва в холле жилого дома заведено уголовное дело.

« Ц е л ь ю в з р ы в а в Ж К « А л ы е п а р у с а » б ы л о п о к у ш е н и е н а у б и й с т в о . К т о е г о о р г а н и з о в а л , у с т а н а в л и в а е т с я » , - п о я с н и л и с т о ч н и к в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н а х .

При этом Telegram-канал Mash уточнил, что, по предварительной информации, было совершено покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

Названа причина взрыва в элитном ЖК в Москве

« О н с е р ь е з н о р а н е н , е г о у в е з л и в р е а н и м а ц и ю . 4 6 - л е т н и й С а р к и с я н з а н и м а л с я п о д г о т о в к о й б о й ц о в в Г о р л о в к е . О н в р о з ы с к е н а У к р а и н е , р а н ь ш е у н е г о б ы л о у к р а и н с к о е г р а ж д а н с т в о » , - о т м е т и л к а н а л .

Информацию о ранении Саркисяна подтвердило ТАСС. В агентстве отметили, что он получил тяжелые травмы при взрыве.

Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил, что один из пострадавших в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве находился в базе украинского «Миротворца».