Стало известно, кто мог быть целью покушения в ЖК «Алые паруса» в Москве
Правоохранители, работающие на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве, рассматривают версию о покушении. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Сегодня в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. Сообщалось, что в результате один человек погиб, четверо пострадали. По факту взрыва в холле жилого дома заведено уголовное дело.
«Целью взрыва в ЖК «Алые паруса» было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается», - пояснил источник в правоохранительных органах.
При этом Telegram-канал Mash уточнил, что, по предварительной информации, было совершено покушение на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.
Названа причина взрыва в элитном ЖК в Москве
«Он серьезно ранен, его увезли в реанимацию. 46-летний Саркисян занимался подготовкой бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше у него было украинское гражданство», - отметил канал.
Информацию о ранении Саркисяна подтвердило ТАСС. В агентстве отметили, что он получил тяжелые травмы при взрыве.
Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил, что один из пострадавших в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве находился в базе украинского «Миротворца».